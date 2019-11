'Italië wikt en weegt voor behoud Ilva-deal'

Rome - De Italiaanse overheid onderzoekt verschillende opties om staalfabrikant ArcelorMittal toch binnenboord te houden voor de overname van een gigantische staalfabriek in het zuiden van het land. Het Indiase concern, dat een beursnotering heeft in Amsterdam, kondigde recent aan de fabriek van het failliete Ilva in Tarente niet langer in te willen lijven.