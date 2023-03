Pensioenfondsen nog wat ruimer in hun jasje: dekkingsgraad naar 120%

Ook Mercer, expert in onder andere pensioenen, zag in februari een stijging van de actuele dekkingsgraad naar 119,7%, een stijging van 4,1% punt ten opzichte van januari (115,6%). Volgens Thijs van Brenk van Mercer komt de beleidsdekkingsgraad daarmee uit op 121%. „Naar onze mening zijn de belangrijkste redenen van de opgelopen rente de beter dan verwachte groeicijfers en de hoger dan verwachte inflatiecijfers.”

Van den Brenk zegt dat zelfs met een opwaartse herziening van de maand ervoor de inflatiecijfers in de Verenigde Staten hoger uitvielen dan verwacht. „Aangevoerd door een stijging van het energiecomponent en de diensteninflatie, grotendeels gedreven door de huizenprijzeninflatie. De betere groeicijfers werden gedreven door een sterke stijging van de eindvraag naar energie. Door deze ontwikkelingen ontstaat de verwachting dat de Fed de rente verder zal moeten verhogen en mogelijk langer op hoge niveaus houdt.”

Verkrapping monetair beleid

Volgens Aon stond februari in het teken van verdere verkrapping van het monetaire beleid en de hoop van beleggers dat het tempo hiervan wat verlaagd zou worden. De woordvoerder van Aon legt uit: „De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde haar depositorente met 50 basispunten tot 2,5%. De president van de ECB, Christine Lagarde, gaf aan dat het vrijwel zeker is dat dezelfde renteverhoging in maart zal plaatsvinden om de rente op een voldoende restrictief niveau te houden om de inflatie naar de doelstelling van 2% te brengen.”

De zegsvrouw voegt toe dat de aandelen aan het begin van de maand nog flink stegen door de verwachting dat verdere renteverhogingen beperkt zouden zijn, maar dat ze later in de maand daalden door het uitkomen van sterke macrocijfers waardoor renteverhogingen voorlopig nog niet van tafel zijn. „Dit resulteerde in een aandelenrendement van -1,3% waarbij aandelen van de ontwikkelde markten met 0,8% daalden en die van opkomende markten met 4,2% daalden.”