Fors verlies Basic-Fit maar opent nog 100 sportscholen

Ook de omzet liep scherp terug vanwege de uitbraak van het coronavirus. Door lockdownmaatregelen moesten veel vestigingen hun deuren gesloten houden.

Het verlies kwam uit op 51,9 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog een winst van 0,9 miljoen euro. In totaal liep de omzet in het afgelopen halfjaar terug naar 183 miljoen euro, 24 procent minder op jaarbasis.

In Nederland moesten de deuren van sportscholen half maart dicht en ze bleven tot 1 juli gesloten. Het leidde in het eerste halfjaar tot een omzetverlies van 38 procent voor de Nederlandse tak. Basic-Fit verwacht in 2020 zo’n honderd nieuwe vestigingen te openen. Het doel van 1250 sportscholen in 2022 blijft staan.