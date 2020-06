Thuiswerker wil collega’s weer zien: ’Bureau reserveren via app’

Hr-manager Dina Blom: „We willen mensen laten terugkeren als ze bijvoorbeeld een overleg hebben.” Ⓒ Beeld Werkt

Amsterdam - In het nieuwe normaal blijft thuiswerken de norm en naar je werk gaan de uitzondering. Af en toe mag het best, maar alleen als er een plekje voor ons is. Een gezellige vrijdagmiddagborrel is er voorlopig al helemaal niet bij: werkgevers grijpen allerlei technologische snufjes aan om te voorkomen dat het ooit ergens te druk wordt.