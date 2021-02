Lakshmi Mittal weg als ceo bij ArcelorMittal, zoon nieuwe topman staalreus

Dat meldt het concern donderdag. Lakshmi Mittal is de grondlegger van het huidige staalbedrijf, dat in 1976 werd opgericht en na een serie fusies is opgebouwd. Hij wordt chairman bij het bedrijf.

Aditya Mittal, die behalve cfo ook ArcelorMittal Europa leidde, gold in de Mittal-dynastie al langer als belofte. Hij slaagde er bij het concern in moeilijke tijden in de miljardens aan schulden af te bouwen.

De familie Mittal behoort tot de grootaandeelhouders van het in Amsterdam genoteerde bedrijf.