Belegger ziet Unilever en KPN zitten; AEX koelt af

De AEX-index noteert rond elf uur 0,4% lager op 604,5 punten. De Midkap-index gaat 0,2% achteruit naar 898,8 punten.

De beurzen in Parijs en Frankfurt houden de blik opwaarts gericht met nipte plussen.

Op Wall Street belandde de Dow-Jonesindex dinsdag voor het eerst in de geschiedenis boven de 30.000 punten sloot. Ook de brede S&P 500 bereikte een recordniveau mede vanwege de afgenomen politieke onrust in de VS nadat president Trump de weg lijkt vrij te maken voor Biden naar het Witte Huis.

De olieprijs (Brent) zet het krachtige herstel voort tot boven de $48 per vat. De waarde van olie is alleen al in november meer dan een kwart gestegen, geholpen door positieve testresultaten van coronavaccins. Volgens kenners zal de olieprijs de komende maanden verder stijgen, nu de weg naar herstel uit de crisis lijkt te worden ingezet.

Daam-Martijn van Holst, handelaat bij ABN Amro, benadrukt dat beleggers even bijkomen na het enthousiasme van een dag eerder dat in Amerika al de back to normal-rally wordt genoemd vanwege het zicht op een normalisatie van de wereldeconomie met de komst van een aantal coronavaccins. Hij wijst er op dat later deze week vanwege de komende feestdagen, waarbij Wall Street morgen de deuren dicht houdt en op vrijdag maar een halve dag open is, naar verwachting wat minder spektakel zal opleveren. „Verder is het afwachten hoe de koopjesjacht van consumenten gaat verlopen in coronatijd.”

Winstnemingen bij banken

In de AEX moeten de in de voorbije weken zeer gewilde banken na een positieve start terrein prijsgeven. ING koerst 2,1% lager. hoger. Hekkensluiter ABN Amro wordt 3,2% minder waard. De ECB wil financiële instellingen die er goed voorstaan volgend jaar toestaan om mogelijk weer dividend gaan uitkeren aan hun aandeelhouders. De ECB vroeg banken eind maart om tijdens de coronacrisis geen dividend uit te keren. Verzekeraar Aegon laat 2,5% liggen.

Chipmachinefabrikant ASML zit ook in de achterhoede met een verlies van 1,4%. RD Shell kijkt aan tegen min van 0,9%, waarmee de sterke opmars in de voorbije weken wordt onderbroken.

Unibail-Rodamco-Westfield verliest 0,5%. Het vastgoedfonds gaat in twee tranches nieuwe obligaties plaatsen, met een looptijd van 6 en 11 jaar.

Arcelor Mittal krijgt er 0,8% bij. Het staalconcern is het favoriete aandeel bij Deutsche Bank. KPN houdt de koppositie in handen. De koers van het telecomconconcern die flinke ambities heeft met de uitrol van glasvezel steeg 1,9%.

Unilever dikt 1,3% aan na een opgewekt rapport van het Britse handelshuis Jefferies over het levensmiddelenconcern.

Air France KLM in trek

In de Midkap zakt Altice Europe 4% weg. De private investeerder Next Private een formeel bod uitgebracht op het kabel- en telecomconcern. Daarvoor heeft het investeringsvehikel van zakenman Patrick Drahi, de oprichter van Altice, 2,5 miljard euro over.

Bekijk ook: Drahi wilde nóg minder betalen voor Altice

Air France KLM is in goeden doen met een plus van 1,7%. Fugro is vanwege de forse opleving van de olieprijs ook gewild met een winst van 2,4%. BAM werd getroffen door winstnemingen en duikt 8% omlaag.

Na de prachtige rit van eerder deze week glijdt laadpalenfabrikant Alfen op de lokale markt 8% terug.

