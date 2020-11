’Damrak neemt gas terug na opmars’

Beleggers nemen wat gas terug na de sterke opmars in de afgelopen dagen en verwerken de nieuwe recordstanden op Wall Street, waar de Dow-Jonesindex voor het eerst in de geschiedenis boven de 30.000 punten sloot. Ook de brede S&P 500 bereikte een nieuwe recordniveau.

De blik blijft daarnaast gericht op de oliemarkt. De waarde van olie is alleen al in november meer dan een kwart gestegen, geholpen door positieve testresultaten van coronavaccins. Volgens kenners zal de olieprijs de komende maanden verder stijgen, nu de weg naar herstel uit de crisis lijkt te worden ingezet. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 45,19 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 48,28 dollar per vat en bereikte het hoogste niveau in acht maanden.

Bij de bedrijven staan de banken in de schijnwerpers. Banken die er goed voorstaan mogen volgend jaar mogelijk weer dividend gaan uitkeren aan hun aandeelhouders. Dat zei directielid Yves Mersch van de Europese Centrale Bank (ECB) tegen zakenkrant Financial Times. De ECB vroeg banken eind maart om tijdens de coronacrisis geen dividend uit te keren.

Aan het overnamefront heeft de private investeerder Next Private een formeel bod uitgebracht op kabel- en telecomconcern Altice Europe. Daarvoor heeft het investeringsvehikel van zakenman Patrick Drahi, de oprichter van Altice, 2,5 miljard euro over. Het bestuur van de aan de beurs in Amsterdam genoteerde onderneming staat achter het overnamevoorstel. Het bod van Next Private komt neer op 4,11 euro per aandeel.

Het aandeel Aperam zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Deutsche Bank hebben hun aanbeveling voor de roestvrijstaalmaker teruggeschroefd.

HAL kwam met een handelsupdate. De investeerder is in de eerste negen maanden van dit jaar 1,2 miljard euro aan vermogenswaarde kwijtgeraakt. Met name de gedaalde beurskoersen van optiekconcern GrandVision en baggeraar Boskalis waren daarvoor verantwoordelijk. Wel geeft HAL aan dat er sinds eind september alweer 360 miljoen euro aan waarde bij is gekomen nu de beurskoersen weer stijgen.

De Europese beurzen sloten dinsdag met stevige winsten. De AEX-index klom 1 procent tot 607,46 punten en de MidKap won 1,3 procent tot 900,58 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,6 procent. Ook Wall Street ging verder vooruit. De Dow-Jonesindex won 1,5 procent tot 30.0046,24 punten. De S&P 500 steeg 1,6 procent en techbeurs Nasdaq kreeg er 1,3 procent bij.

De euro was 1,1896 dollar waard, tegenover 1,1874 dollar een dag eerder.