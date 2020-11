Unilever beperkt verlies voor AEX

Rond 12.30 uur noteerde de AEX-index 0,4% lager op 605 punten. De AMX ging 0,4% achteruit naar 897,5 punten. De koersenborden in Londen (-0,5%), Parijs (-0,1%) en Frankfurt (-0,3%) kleurden eveneens rood.

Op Wall Street belandde de Dow Jones-index dinsdag voor het eerst in de geschiedenis boven de grens van 30.000 punten. Ook de brede S&P 500 steeg naar een record, mede omdat de Amerikaanse president Donald Trump de weg vrij leek te maken voor Joe Biden naar het Witte Huis. De beurzen in New York openen vanmiddag naar verwachting verdeeld. Voor de Dow wordt een 0,2% lagere opening voorzien. Technologiebeurs Nasdaq koerst af op een 0,3% hogere start.

Bekijk ook: Werkgevers lokken nu met sabbatical en auto

Volgens handelaar Daam-Martijn van Holst (ABN Amro) komen beleggers even bij na het enthousiasme van een dag eerder, dat in Amerika al de back to normal-rally wordt genoemd vanwege het zicht op een normalisatie van de wereldeconomie met de komst van coronavaccins. Hij wijst er op dat later deze week vanwege Thanksgiving, waarbij Wall Street morgen de deuren dicht houdt en op vrijdag (Black Friday) maar een halve dag open is, naar verwachting wat minder spektakel zal opleveren. „Verder is het afwachten hoe de koopjesjacht van consumenten gaat verlopen in coronatijd.”

Ook vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) verwacht de rest van de week geen vuurwerk meer op de financiële markten. „Wat we de komende tijd wel nodig hebben, is dat er tekenen komen dat de economische groei gaat aantrekken in 2021. Dat kan de brandstof zijn voor een verdere rally op de beurzen.”

Unilever aan kop, ABN Amro onderaan

In de AEX was Unilever de koploper met een plus van 2,8%. De levensmiddelengigant profiteerde van een opgewekt rapport van effectenhuis Jefferies.

KPN werd 1,8% meer waard. Het telecomconcern kondigde dinsdag aan jaarlijks een half miljoen Nederlandse huishoudens te gaan aansluiten op glasvezel. Chiptoeleverancier ASMI pluste 1,4%.

ABN Amro (-4,2%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen na een negatief rapport van Jefferies. De Amerikaanse zakenbank houdt er rekening mee dat de analistendag van ABN Amro komende maandag gaat tegenvallen. Bij de financiële waarden waren ook ING (-3,3%) en Aegon (-3,6%) zwak gestemd. De ECB waarschuwde dat Europese banken mogelijk meer geld opzij moeten zetten voor slechte leningen. De hoeveelheden geld die banken in de stroppenpot hebben zitten, zijn lager dan in vorige crises en ook lager dan bij Amerikaanse branchegenoten, aldus de centrale bank.

De AEX werd eveneens omlaag getrokken door Royal Dutch Shell. Het energieconcern profiteerde niet van de stijging van de olieprijs tot boven de $48 per vat.

In de AMX was speciaalchemieconcern Corbion (+1,9%) de grootste stijger. PostNL mocht 1,8% bijschrijven.

BAM had echter last van winstnemingen na de forse stijging van begin deze week in reactie op de uitbreiding van de samenwerking met PGGM. De bouwer leverde vandaag weer 11,2% in.

Altice Europe zakte 2,7% weg. De private investeerder Next Private heeft een formeel bod uitgebracht op het kabel- en telecomconcern. Daarvoor heeft het investeringsvehikel van zakenman Patrick Drahi, de oprichter van Altice, €2,5 miljard over.

Bekijk ook: Drahi wilde nóg minder betalen voor Altice

Wil je de DFT Nieuwsbrief iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Meld je hier gratis aan.