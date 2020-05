'Damrak begint hoger aan drukke cijferdag'

Op macro-economisch vlak verwerken beleggers een onverwachte stijging van de Chinese export in april. Het was de eerste stijging van de uitvoer dit jaar. De import nam daarentegen sterker af dan verwacht en kende met 14,2 procent de grootste daling sinds januari 2016. Verder hield de Bank of England de rente en de doelstellingen van zijn opkoopprogramma ongewijzigd.

Air France-KLM sloot het eerste kwartaal af met een operationeel verlies van 815 miljoen euro. De luchtvaartmaatschappij wordt net als sectorgenoten keihard geraakt door de coronacrisis waardoor een gigantische hoeveelheid vluchten zijn geschrapt. Het nettoverlies kwam in het eerste kwartaal uit op 1,8 miljard euro.

Ahold Delhaize

Supermarktconcern Ahold Delhaize voerde de nettowinst in het eerste kwartaal met ruim 48 procent op. Het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn profiteerde van hamsterende consumenten. Het beeld voor de rest van het jaar is volgens het concern nog wel erg onzeker vanwege de coronacrisis, maar het bedrijf houdt vast aan zijn verwachtingen voor heel 2020.

Staalconcern ArcelorMittal kondigde aan het dividend te schrappen en het mes te zetten in de kapitaalinvesteringen vanwege de coronacrisis. Daarmee wil het grootste staalbedrijf ter wereld zijn financiële buffers versterken en de negatieve impact van de virusuitbraak het hoofd bieden.

DSM

Ook speciaalchemieconcern DSM voelt de impact van de coronapandemie op de industrie. De materialendivisie van het bedrijf, die veel klanten in de auto-industrie heeft, boekte in het eerste kwartaal een lagere omzet. Dat werd voor een groot deel goedgemaakt door de verkopen van de divisie voor voeding, waardoor de omzet op jaarbasis gelijk bleef.

Bouwer BAM heeft het eerste kwartaal afgesloten met een minder resultaat op een iets hogere omzet. Het bedrijf liep door de coronacrisis in de loop van de periode vooral in België tegen bepaalde beperkingen aan. Verder waarschuwde BAM voor de onzekerheden rond de pandemie en is het noodzakelijk dat overheden de sector ondersteunen.

Vastned

Winkelvastgoedverhuurder Vastned kondigde aan dit jaar geen interimdividend uit te keren en het dividend over vorig jaar te verlagen. De resultaten van de investeerder hadden in het eerste kwartaal nog niet te lijden onder de virusuitbraak. Desondanks houdt Vastned liever meer geld in kas nu winkeliers door de coronacrisis vragen om coulance bij huurbetalingen

De euro was 1,0791 dollar waard, tegen 1,0802 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 24,13 euro. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 29,80 dollar per vat.