Baas centrale bank Suriname op non-actief

Dat heeft minister Soewarto Moestadja van Arbeid dinsdagmiddag namens de regering van Desi Bouterse meegedeeld aan het Surinaamse parlement. Sinds enkele dagen gonst het van de geruchten dat Van Trikt, die pas in maart vorig jaar is aangetreden, het veld zou moeten ruimen. Hij zou onder meer een auto van 300.000 dollar gekocht hebben en een duur stuk grond. En dat terwijl de Surinaamse economie met grote problemen kampt.

Onrust

Diverse parlementsleden spraken hun bezorgdheid uit over de onrust die door alle geruchten is ontstaan en de gevolgen die dat kan hebben voor de ontwikkeling van de koers van de Surinaamse munt. Ze spoorden de regering aan zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Moestadja, die vaker namens de regering mededelingen doet in het parlement, zei dat de regering zo snel mogelijk met meer informatie zal komen.

Van Trikt en de CBvS waren eind december nog in het nieuws nadat de Nederlandse rechter had geoordeeld dat het Openbaar Ministerie 19,5 miljoen euro aan Suriname moest teruggeven, die het in beslag had genomen. Het geld van Surinaamse banken en wisselkantoren werd door de CBvS van Suriname naar Hong Kong vervoerd en op Schiphol onderschept. De rechter oordeelde dat de centrale bank onschendbaar is.