Beleggers Triodos Bank naar rechter om onvrede over handel in certificaten

Na het uitbreken van de coronacrisis wilden veel beleggers hun stukken verkopen en dat leidde tot grote problemen. Normaal gesproken koopt Triodos certificaten, die een vaste prijs hadden, terug als er meer verkooporders dan kooporders zijn. De bank legde de handel stil omdat de hoeveelheid stukken die de bank kan terugkopen beperkt is.

De 43.000 aandeelhouders, van wie een paar duizend zich hebben aangesloten bij Stichting Certificaathouders Triodos Bank, zijn naar eigen zeggen ’ernstig gedupeerd’ omdat ze door de ingreep van de bank niet bij hun geld kunnen. Voorzitter Fons van der Velden van de stichting heeft de afgelopen maanden in gesprekken met de bank geen antwoorden gekregen op zijn vragen. „Maar bovenal weigert Triodos Bank om verantwoording af te leggen”, zegt hij in een toelichting. „Daarom hebben we de moeilijke keuze gemaakt om openheid af te dwingen via de rechter. De bittere conclusie moet zijn dat de bank onvoldoende transparant is (geweest) en geen deugdelijke verantwoording heeft afgelegd over de benadeling van de certificaathouders.”

Triodos kreeg de afgelopen jaren al veel kritiek op de gang van zaken rond de certificaten. Zo wees de Vereniging van Effectenbezitters er eerder dit jaar op dat er veel certificaathouders zijn die tussen de 40.000 tot 80.000 euro hadden belegd. Zij hadden geen toegang meer tot hun pensioen.

Inleg

Inmiddels is een groot deel van hun inleg verdampt. „Omdat de certificaten momenteel niet verhandelbaar zijn, heeft de bank in overleg met externe deskundigen de waarde van de certificaten op de peildatum 31 december 2021 vastgesteld op €59. Dat is een vermindering van 30% op de laatst verhandelde prijs”, zo valt te lezen op de website van Triodos. De financieel dienstverlener verzorgde eerder zelf de handel in de certificaten maar werkt nu aan een alternatief handelssysteem. Volgens Stichting Certificaathouders Triodos Bank gaat daardoor een belangrijk deel van het ingelegde geld van certificaathouders in rook op. „Van het door hen bijeengebrachte vermogen van €1,2 miljard zal – ook naar verwachting van de bank – minimaal €400 miljoen verdampen.”

De stichting heeft maandag een verzoek ingediend bij het Gerechtshof Amsterdam om onderzoek te doen. Dat wordt vaak gezien als een eerste stap richting schadeclaims. Triodos Bank zelf laat weten de ’escalatie’ rond de certificaten te betreuren. De bank gaat de Ondernemingskamer van het gerechtshof vragen het verzoek tot onderzoek van de stichting af te wijzen. Volgens Triodos kan de stap het proces om de stukken weer verhandelbaar te maken vertragen.