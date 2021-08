Delta gaat glasvezelnetwerk flink uitbreiden

Voor de uitbreiding heeft Delta geld voor een investering van €2 miljard opgehaald. Dat geld wordt geleend bij een consortium van ABN Amro, ING en enkele internationale banken. „Deze financiering maakt het mogelijk om onze glasvezelaanleg aanzienlijk te versnellen en ons netwerk uit te breiden tot 25% van Nederland”, zegt topman Marco Visser van Delta. „We willen twee miljoen woningen en bedrijven van glasvezel voorzien, voornamelijk in de kleinere dorpen en steden door heel Nederland.”

Delta is eigendom van de Zweedse investeringsmaatschappij EQT. Dat bedrijf wilde eerder dit jaar KPN overnemen, maar het voorstel werd afgewezen door het Nederlandse telecombedrijf.

Snelle groei

Het aantal Nederlandse huishoudens dat is aangesloten op het glasvezelnetwerk neemt steeds sneller toe. Bijna de helft van de huizen in Nederland had na het eerste kwartaal van 2021 de mogelijkheid om voor tv, vaste telefonie en internet gebruik te maken van een glasvezelverbinding. Daar is wel een speciaal abonnement voor nodig, waar volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toen 1,7 miljoen huishoudens over beschikten.

Met name KPN zet fors in op de nieuwe netwerkaansluiting. KPN sloot eerder dit jaar een financieringsovereenkomst met pensioenfonds ABP om Nederlandse dorpen en kleine woonkernen sneller van glasvezel te voorzien. In totaal gaan ze daardoor komende jaren 750.000 huishoudens en zo’n 225.000 bedrijven aansluiten op het glasvezelnet.

VodafoneZiggo

In tegenstelling tot rivaal KPN steekt VodafoneZiggo momenteel geen miljarden in het aanleggen van een groot glasvezelnetwerk. Volgens VodafoneZiggo kan het hybride netwerk, dat deels bestaat uit glasvezel en deels uit zogeheten coaxkabels, nog jaren mee.