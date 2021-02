Stewardessen in mineur: ’Amper passagiers en bloedneus door al het testen’

Ook voor stewardessen zijn het moeilijke tijden door corona. Maar ze houden de moed erin. Ⓒ ANP / HH

SCHIPHOL - Wie heeft er nou niet eens gedroomd van een baan in de luchtvaart? Als steward of stewardess bijvoorbeeld. De glitterwereld van Peter Stuyvesant moet dan voor je opengaan. Mooi pak aan, rolkoffertje van de baas, daggeld en hup, naar exotische oorden, gezellig met de bemanning een paar dagen bij het zwembad van een luxe hotel. Bijkleuren op het strand, leuke excursies maken, shoppen, crewborrels en ja, soms een beetje flirten. Om jaloers op te worden. Of toch niet? De Telegraaf vroeg het aan het cabinepersoneel zelf. „In coronatijd is alles anders.”