’AEX zet daling voort’

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent donderdag naar verwachting met verlies. Ook elders in Europa zullen de beurzen waarschijnlijk lager beginnen na de verliesbeurt een dag eerder. Beleggers blijven voorzichtig na de waarschuwing van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell voor de economische risico's van de coronacrisis. Daarnaast wordt uitgekeken naar de wekelijkse Amerikaanse werkloosheidsaanvragen, die later op de dag bekend worden gemaakt.