Pretpark Plopsa tranendal voor seizoenkrachten

Door de uitbraak van het coronavirus was het pretpark gedwongen om nog voor de officiële opening op 27 maart de deuren voorlopig dicht te houden, zo meldt de Belgische krant De Tijd.

Vooral de lucratieve paasvakantie gaat verloren doordat in België de beperkende maatregelen in strijd tegen het virus zijn verlengd tot halverwege april.

De seizoenkrachten bij Plopsa waren allemaal in de voorbije maand geworven om bij de opening van het pretpark de helpende hand te bieden.

Het Belgische Plopsa dat ook in Nederland actief is, staat vooral in het teken van de populaire figuren van Studio 100.