Eurozone ontsnapt aan recessie met Franse steun, Duitse groeimotor hapert

In de eerste drie maanden van het jaar was namelijk sprake van een nulgroei ofwel stagnatie van de economie. In juni meldde Eurostat nog een krimp van 0,1 procent voor het eerste kwartaal. Ook voor het vierde kwartaal van 2022 werd toen een krimp van 0,1 procent gemeld. De eurozone leek daarmee in een recessie te zijn beland. Bij twee kwartalen van krimp op rij wordt door economen van een technische recessie gesproken. De krimp van 0,1 procent in het vierde kwartaal van vorig jaar bleef wel gehandhaafd.

Nulgroei

Voor de gehele Europese Unie werd in het tweede kwartaal een nulgroei opgetekend door Eurostat. Dat was nog een groei van 0,2 procent in het voorgaande kwartaal. Ook in Duitsland, de grootste economie van Europa, was in het afgelopen kwartaal sprake van een stagnatie. In de twee voorgaande kwartalen liet de Duitse economie nog een krimp zien.

De Franse economie, de op een na grootste van de eurozone, groeide in het tweede kwartaal onverwacht hard met 0,5 procent. De Italiaanse economie liet daarentegen in het tweede kwartaal een onverwachte krimp zien met 0,3 procent. In het eerste kwartaal was nog sprake van een economische groei in Italië van 0,6 procent.