KLM even niet naar China, Korea en Japan

Volgens een woordvoerder van KLM is men nog niet ’uit’ eventuele alternatieven voor de routes naar Japan, China en Zuid-Korea. De luchtvaartmaatschappij zou dan bijvoorbeeld via het Midden-Oosten naar de bestemmingen in het noorden van Azië kunnen vliegen, maar dit kost meer tijd en brandstof. De diensregeling is tot donderdag opgeschort. Ruim tien jaar geleden mocht KLM een tijdje voor straf niet over Rusland vliegen, en dat kostte de luchtvaartmaatschappij toen miljoenen. De luchtvaartmaatschappij zit financieel nog steeds in moeilijkheden als gevolg van de coronacrisis.

’Alternatieve routes’

Nederland sluit het luchtruim zondagavond voor Russische luchtvaartmaatschappijen. Een woordvoerder van Airbridgecargo laat weten dat het zondag nog één keer op Schiphol komt om vracht te halen. Ook Air France, KLM’s zustermaatschappij schrapt de vluchten naar Rusland vanaf zondag. Ook annuleert deze vluchten naar Korea, Japan en China. „We bestuderen alternatieve routes”, zo stelt men in Parijs.

KLM liet zaterdag twee vluchten naar Moskou en Sint-Petersburg omkeren. Het werd KLM zaterdagmorgen duidelijk dat er geen reserveonderdelen meer voor eigen gebruik meegenomen konden worden als gevolg van sancties. Daardoor kan KLM de veiligheid van de vluchten naar Rusland of door het Russische luchtruim niet meer garanderen. Air France vloog daarentegen zondagmorgen nog door over Rusland.