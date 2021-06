Een gemiddeld huis wordt dit jaar ongeveer een modaal jaarsalaris duurder. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De top van de huizenprijzen is nog niet bereikt. Volgens het economisch bureau van de Rabobank zullen woningen dit jaar nog eens gemiddeld 10,9% duurder worden dan in 2020. Vooral in Flevoland en Zeeland stijgen de prijzen hard.