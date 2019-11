'Curatoren Imtech botsen hard met juristen De Brauw'

Dat bleek volgens de krant tijdens een kort geding bij de rechtbank in Rotterdam. Daarbij vielen over en weer stevige verwijten. Curatoren van Imtech schenden ‘essentiële’ grondbeginselen uit de advocatuur door ‘geheime’ informatie over het installatiebedrijf ‘op straat te gooien’, stelde De Brauw, de voormalige huisadvocaat van Imtech. Vertrouwelijke adviezen van De Brauw zouden daardoor onder meer terecht zijn gekomen bij de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), enkele oud-bestuurders van Imtech en accountant KPMG. Het advocatenkantoor wil dat de kortgedingrechter daar een einde aan maakt.

Allemaal onzin, menen de curatoren Paul Peters en Jeroen Princen. De Brauw huilt slechts krokodillentranen om vier (voormalige) partners van het Zuidaskantoor op een ‘oneigenlijke’ manier in bescherming te nemen, betoogde advocaat Robert Sanders. De curatoren hebben namelijk tuchtklachten ingediend tegen Ruud Hermans, Jan Marten van Dijk, Niek Biegman en Harm-Jan de Kluiver; stuk voor stuk jarenlang boegbeelden van het chique Zuidaskantoor. Volgens Peters en Princen zouden deze raadslieden vooral hun zakken hebben gevuld met peperdure adviezen aan Imtech in de periode dat het bedrijf een doodsstrijd uitvocht.