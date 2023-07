Tanken zonder pinpas? Dat kan bij minder dan helft stations

Dat meldt Bank.nl, dat dit heeft nagevraagd bij de Belangenvereniging Energie- en Tankstations (BETA).

Onbemand

Van de ongeveer vierduizend tankstations in Nederland is zo’n 45% bemand. Twintig jaar geleden was nog 86% bemand. Bij onbemande tankstations is het meestal niet mogelijk contant te betalen.

Ook bij tankstations met een winkel mag contant geld in principe geweigerd worden, maar volgens André Braakman van Beta doen de meesten dat niet, omdat zij ’verantwoordelijkheid voelen om betalingen met contant geld mogelijk te houden’.

Hoewel we steeds meer pinnen, vindt demissionair minister van Financiën Sigrid Kaag ook dat betalen met contant geld overal in Nederland mogelijk moet blijven. Diverse belangenverenigingen van ondernemers hebben een convenant ondertekend om dit de komende vijf jaar te faciliteren. Zo mogen de tarieven voor het opnemen en storten van contant geld niet worden verhoogd. Ook de Europese Commissie maakt zich zorgen over de acceptatie van contant geld in Nederland.