Uittocht expats zorgt voor stroom gemeubileerde woningen

Dat melden makelaarsorganisatie NVM en Vastgoedmanagement Nederland woensdag in hun kwartaalrapport over de huurmarkt. „Veel buitenlandse werknemers van grote internationale bedrijven zijn vanwege het Coronavirus teruggegaan naar hun thuisland. De aanhoudende druk op de huurmarkt zorgt er voor dat de vrijgekomen huurwoningen opnieuw worden verhuurd”, zegt NVM-voorzitter Onno Hoes. „Het aantal verhuurtransacties van gestoffeerde woningen ligt zelfs 20% hoger dan vorig jaar.”

Uit de kwartaalcijfers blijkt dat de gemiddelde huurprijs per vierkante meter in het derde kwartaal uitkwam op €13,02. Dat is een stijging van 10,2% op jaarbasis. Volgens de organisaties wordt deze prijsstijging met name veroorzaakt doordat er veel meer duurdere appartementen zijn verhuurd. ·

Opvallend is dat de gemiddelde huurprijzen per vierkante meter van gestoffeerde (1,9%) en gemeubileerde (0,9%) woningen nauwelijks zijn gestegen, zeker niet als je rekening houdt met de inflatie. De huurprijs voor gestoffeerde woningen ligt nu op €17,34 per vierkante meter. In het gemeubileerde segment is de huurprijs €20,57 per vierkante meter.

In totaal werden ruim 9.000 ‘kale’ huurtransacties geregistreerd en bijna 2.500 huurtransacties van gestoffeerde en gemeubileerde woningen, aldus het rapport.