Aandeelhouders ING akkoord met agendapunten

Zo werd Wilfred Nagel herbenoemd als risicodirecteur en lid van de raad van bestuur. Ook werd de Australische Ann Sherry benoemd als lid van de raad van commissarissen.

Verder gingen de aandeelhouders akkoord met het opgeven van de zogenoemde depositary receipt-structuur via Stichting ING Aandelen (ING Trust Office). De American Depositary Receipts (ADR's) die worden verhandeld aan de beurs in New York blijven bestaan.

De certificeringsstructuur gaf ING een soort van bescherming wanneer bij een aandeelhoudersvergadering een lage opkomst was. Dan kon de stichting namens de certificaathouders, die geen gebruik maakten van hun stemrecht, stemmen. De aanwezigheid op de aandeelhoudersvergadering is de recente jaren echter gestaag toegenomen tot gemiddeld 50 procent. ,,Gezien het toenemende aantal beleggers die actief participeren bij aandeelhoudersvergaderingen, is het doel van de structuur minder relevant'', aldus ING eerder al bij de bekendmaking van de agenda van de vergadering.