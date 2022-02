Premium Het beste van De Telegraaf

’Genoeg mensen die flink in de penarie komen’ Gasperikelen: extra trui, niet meer in bad en nieuwe auto op lange baan

Door Remzi Sen en Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Een koude douche voor Henk Hoeve uit De Rijp. Hij mag van zijn vrouw Esther niet meer in bad nu de energieprijzen de pan uit rijzen. Ⓒ foto Michel van Bergen

Amsterdam - Henk Hoeve uit De Rijp mag niet meer in bad. „Want dat is gewoon te duur, vind ik”, zegt zijn vrouw Esther. „Het kost vier euro per keer.” In hun twee-onder-een-kapwoning in De Rijp staat een heel mooi bad, maar voor Henk is het badderplezier tegenwoordig van korte duur.