‘VS is niet het beloofde land voor beleggers’

Vanwege de lage economische groei en opgerekte waarderingen heeft BlackRock de verwachtingen voor rendementen in de komende vijf jaar neerwaarts bijgesteld. Vooral op Amerikaanse beleggingen zal het moeilijk zijn om behoorlijk rendement te maken.

Met een klassieke beleggingsportefeuille in het achterhoofd van 60% aandelen en 40% obligaties rekent de vermogensbeheerder op nog geen 3% rendement gerekend in Amerikaanse dollars, of 1% na aftrek van inflatie. Dezelfde verdeling van obligaties en aandelen wereldwijd belegd levert 3,3% rendement op na aftrek van inflatie, schrijft hoofd beleggingen Richard Turnill.

Negatief rendement

Langlopend Amerikaans schatkistpapier laat de komende vijf jaar een negatief rendement zien, verwacht de beleggingsstrateeg. Hoge prijzen en een lage rente maken het onaantrekkelijk om in staatobligaties te beleggen, ook elders in de wereld zoals de eurozone.

Doordat centrale banken in Europa en Japan de rente negatief hebben gemaakt, is de vraag van beleggers naar obligaties die een hogere rente bieden groot, zoals Amerikaans schatkistpapier. Voor obligaties uitgegeven door de Amerikaanse overheid met een looptijd van tien jaar geldt eind april een rente van circa 1,9%.

Effectief rendement

Doordat de rente in de Verenigde Staten dit jaar met bijna een half procent is gedaald, is het effectieve rendement van Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar of meer ongeveer 7%. Dat komt doordat obligatieprijzen zich in de regel omgekeerd aan de rente bewegen. Bij effectief rendement wordt zowel rekening gehouden met de rentevergoeding van de obligatie als het winst en/of verlies bij de aflossing aan het einde van de looptijd. Dat maakt het totale rendement.

Omdat vastrentende beleggingen belangrijk blijven voor spreiding in de beleggingsportefeuille, lopen de kosten op om met traditionele vastrentende waarden diversificatie te realiseren, waarschuwt Turnill.