TNT boekt verlies op krimpende omzet

TNT zag de omzet in het eerste kwartaal met ruim 2 procent dalen, naar 1,6 miljard euro. Het operationele verlies kwam met 1 miljoen euro 10 miljoen euro lager uit dan een jaar eerder. Het nettoverlies werd met ruim een kwart verkleind naar 14 miljoen euro.

Het bedrijf schreef de daling van de omzet toe aan negatieve wisselkoerseffecten, lagere brandstoftoeslagen en een kleiner aantal werkdagen dan in de eerste drie maanden van 2015. Daarvoor gecorrigeerd stegen de opbrengsten met 4 procent. TNT gaat er onveranderd vanuit dat de overname door de Amerikaanse concurrent FedEx in de eerste helft van dit jaar wordt afgerond.

Moeilijke marktomstandigheden

TNT wist zijn opbrengsten in de meeste landen waar het actief is op te voeren. In Australië en Brazilië hield het koeriersbedrijf echter last van de moeilijke marktomstandigheden. Mede daardoor zakte de omzet van de divisie binnenlandse markten met ruim 7 procent. De divisie werd door besparingen wel winstgevender.

De sterkste omzetgroei werd geboekt in het internationale Europese verkeer. Vanwege de verwachte overname door FedEx nam het aanbod vanuit Noord-Amerika naar Europa af, wat de winst van de divisie drukte.

TNT verwacht dat de economische ontwikkelingen buiten Europa zwak blijven, vooral in Brazilië.