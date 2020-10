’Medicijn Galapagos werkt tegen darmontsteking’

Patiënten met colitis ulcerosa hebben onder meer last van ontlastingsdrang, incontinentie, terugkerende bloederige diarree en de noodzaak hun darmen regelmatig te ledigen. Daarnaast hebben ze vaak buikpijn en slapen ze slecht. Volgens onderzoeker Laurent Peyrin-Biroulet van de Lorraine Universiteit in Frankrijk tonen de resultaten van de test aan dat "filgotinib de bloedingen en stoelgangfrequentie verminderde". Ook bereikten patiënten remissie, een stadium waarbij de ziekte niet meer actief is.

In totaal deden 1348 mensen mee aan het onderzoek.

Beurskoers

Dat beleggers nauwelijks reageren, verbaast analist Jos Versteeg van InsingerGilissen niet. „Het gaat hier om details van een onderzoek waarover al eerder gepubliceerd was.”

De beurskoers was de afgelopen weken alweer wat hersteld na de klap medio augustus. Toen werd bekend dat toezichthouder FDA aanvullend onderzoek eist alvorens Filgotinib eventueel als reumamiddel op de Amerikaanse markt toe te laten.

Versteeg denkt dat dit herstel kan doorzetten. „Vooral de resultaten van het fase 2 onderzoek naar de werking bij artrose zijn belangrijk. De kans op slagen wordt op 20% geschat. Dus als de resultaten succesvol zijn, kan er zo minstens €10 bovenop de koers komen.”