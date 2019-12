Pensioenfonds bouw verhoogt pensioenen

Volgens Mieke van Veldhuizen, bestuursvoorzitter van bpfBOUW is het in de huidige tijd geen vanzelfsprekendheid dat pensioenen omhoog gaan. „Wij zijn verheugd dat we dit opnieuw gedeeltelijk kunnen doen.” Ze wijst onder meer op het behaalde rendement op de beleggingsportefeuille waardoor een gedeeltelijke indexatie kan worden toegekend.

Begin dit jaar werden de pensioenen bij bpfBOUW met 1,07 procent verhoogd en begin 2018 was dat 0,59 procent.

Lage rente

De pensioensector kampt al langere tijd met moeilijke marktomstandigheden. Vooral de lage rente speelt de fondsen parten. Ook worden de regels op bepaalde vlakken strenger. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken kwam onlangs al met maatregelen waardoor de meeste fondsen de pensioenen niet hoeven te verlagen.