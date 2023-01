Truckfabrikant DAF bouwt recordaantal vrachtwagens

DAF, met het hoofdkantoor in Eindhoven, wist zijn marktaandeel op het gebied van zware vrachtwagens uit te breiden tot 17,3 procent in Europa. Ook dit is volgens het concern een nieuw record. DAF is nu marktleider in zes landen in Europa: in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, België, Polen, Hongarije en Bulgarije.

Eerder deze maand maakte de truckfabrikant bekend dat de locatie in Eindhoven wordt uitgebreid met een assemblagefabriek voor elektrische trucks. Dit voorjaar moeten de eerste DAF XD- en XF Electric-trucks van de band rollen. Dat zijn volledig elektrische voertuigen met een actieradius van meer dan 500 kilometer. DAF maakt al een paar jaar elektrische trucks.

Het moederbedrijf van DAF, de Amerikaanse vrachtwagenbouwer PACCAR, maakte vorige week bekend het afgelopen jaar een recordwinst behaald te hebben. Het concern had zowel in de Verenigde Staten als in Europa veel vraag naar nieuwe trucks. In de VS kwam dat door een verouderd wagenpark dat aan vervanging door schonere vrachtwagens toe is.

In 2022 verkocht PACCAR, dat in de VS merken als Kenworth en Peterbilt heeft, voor 28,8 miljard dollar aan vrachtwagens. Daarvan bleef een nettowinst van 3 miljard dollar over.