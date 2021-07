Leverancier koffiemachines MAAS komt in Belgische handen

Het in 1889 opgerichte MAAS is gevestigd in Son, bij Eindhoven, en was vóór de coronacrisis goed voor een jaaromzet van circa 70 miljoen euro. Het bedrijf plaatst en beheert koffie- en vendingtoestellen, vooral bij grote bedrijven, openbare instellingen en universiteiten. Ook zorgt MAAS voor de levering van de benodigde koffie en thee, en het heeft nog een assortiment van frisdranken en snacks.

Miko heeft eerder dit jaar zijn kunstofverpakkingsafdeling verkocht en wil nu zijn koffiediensten uitbreiden. Miko-topman Frans Van Tilborg denkt MAAS daarbij goed te kunnen gebruiken. "Gezien de taal, de korte geografische en culturele afstand" van de twee bedrijven ziet hij ook kansen voor goede samenwerking.

De Belgische onderneming had sinds maart al een kwart van de aandelen van MAAS in handen en breidt dit belang nu uit naar 92 procent. De stukken worden overgenomen van het investeringsfonds Nimbus. De resterende aandelen komen in handen van de directie. Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.

De wortels van Michielsen Koffie, zoals Miko oorspronkelijk werd genoemd, liggen niet in België maar in Breda. Daar begon Leonardus Michielsen meer dan twee eeuwen geleden een koffiebranderij. Pas een eeuw later vertrok de familie Michielsen naar het niet ver van Breda gelegen Turnhout waar ze zich eveneens met koffie ging bezighouden. Miko is tegenwoordig een wereldwijd actief concern en heeft een beursnotering in Brussel.