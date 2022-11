’Qatar overweegt stop op investeringen Londen na weigering reclames’

De Golfstaat is via zijn staatsinvesteringsfonds een van de grootste investeerders in Londen. Tot de portefeuille van de Qatar Investment Authority behoren warenhuis Harrods, de Shard, het hoogste gebouw van Groot-Brittannië, en de hotels Savoy en Grosvenor House. Het fonds is mede-eigenaar van zakencentrum Canary Wharf en heeft een belang van 20% in de luchthaven Heathrow.

Transport for London (TFL) zou hebben ingegrepen in de advertenties in het openbaar vervoer vanwege zorgen over de mensenrechtensituatie bij de organisator van het WK-voetbal. TFL zou zich ook keren tegen de standpunten van Qatar over homoseksualiteit en de behandeling van migrantenwerknemers.

’Herzien’

TFL heeft de burgemeester van Londen als voorzitter, Sadiq Khan. Die heeft naar verluidt Qatar geïnformeerd over het besluit tot een verbod, aldus de Financial Times.

Als reactie hierop is Qatar de „huidige en toekomstige investeringen aan het herzien” in Londen. Het land „overweegt investeringsmogelijkheden in andere Britse steden”, aldus een bron tegen de krant. Uit het TFL-verbod zou volgens Qatar blijken dat het land niet welkom is in de Britse hoofdstad.

Eerder meldde The Observer dat de staat met 2,1 miljoen vierkante meter aan onroerend goed volgens analisten van MSCI Real Assets de op negen na grootste landeigenaar in het Verenigd Koninkrijk is.