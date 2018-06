Boeren in actie tegen TTIP

Acht boerenorganisaties, vakbond FNV-Agrarisch Groen en Milieudefensie luiden de noodklok over TTIP, het handelsverdrag dat de Europese Unie en de Verenigde Staten willen sluiten. In een manifest roepen zij de Nederlandse politiek op de onderhandelingen over TTIP te stoppen om oneerlijke concurrentie voor boeren te voorkomen en ons voedsel veilig en gezond te houden.

Het verdrag komt volgende week dinsdag aan de orde in de Tweede Kamer. Voorafgaand aan dat overleg gaat de nieuwe coalitie van boeren en Milieudefensie actievoeren in Den Haag, onder het motto 'Houd de boerderij TTIP-vrij'.

De organisaties zijn tegen TTIP omdat de Verenigde Staten vrijwel geen standaarden kennen voor dierenwelzijn en lagere standaarden voor het milieu, het gebruik van hormonen en pesticiden en de arbeidsomstandigheden. Ze kunnen daardoor goedkoper produceren dan de EU. Door de grenzen te openen voor dergelijke goedkope Amerikaanse producten wordt de Nederlandse markt volgens de organisaties overspoeld met voedingsmiddelen die in Nederland niet mogen worden geproduceerd. Dat zal Europese boeren omzet kosten en de Amerikaanse landbouw export opleveren, blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Landbouw.

,,Wij begrijpen werkelijk niet waar het enthousiasme over TTIP vandaan komt. Dit verdrag kent in Europa alleen maar verliezers: de boeren, de consumenten, de dieren, en ons milieu”, zegt Jacomijn Pluimers van Milieudefensie.