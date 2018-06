Sterke dollar laat zich voelen bij Coca-Cola

Coca-Cola had met name in Latijns-Amerika veel last van nadelige valuta-effecten. De omzet daalde daar met 12 procent, terwijl die bij gelijke wisselkoersen met datzelfde percentage zou zijn toegenomen. In Europa was sprake van een lichte daling van de opbrengsten. In eigen land realiseerde het bedrijf een bescheiden groei

De Amerikaanse frisdrankmaker, die ook eigenaar is van merken als Fanta, Sprite, Aquarius en Minute Maid, rapporteerde woensdag een nettowinst van 1,5 miljard dollar. Dat is 5 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Die daling werd mede veroorzaakt door reorganisatiekosten. Geschoond voor eenmalige effecten nam de winst eveneens af, maar wat minder sterk dan analisten gemiddeld hadden voorspeld.

Coca-Cola kampt al langer met een teruglopende omzet. In twaalf van de laatste dertien kwartalen daalden de opbrengsten. Daarbij speelde ook mee dat steeds meer mensen suikerrijke en koolzuurhoudende dranken links laten liggen. De laatste tijd slaagt het bedrijf er wel beter in consumenten te verleiden met gezondere alternatieven.