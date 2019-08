China ontkent aantijgingen valutamanipulatie

Peking - China ontkent dat het zijn munteenheid gemanipuleerd heeft om daar handelsvoordeel uit te halen. De Verenigde Staten beschuldigden Aziatische grootmacht daarvan nadat de Chinese yuan maandag fors in waarde daalde ten opzichte van de dollar. Volgens Peking bereiken de VS met de aantijgingen alleen maar dat het vertrouwen in de wereldwijde financiële orde en het valutasysteem afnemen en dat handel en economisch herstel een knauw krijgen.