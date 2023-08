In juli voor het eerst na corona 6 miljoen reizigers op Schiphol

Schiphol - Luchthaven Schiphol heeft in juli voor het eerst sinds 2019 in één maand meer dan 6 miljoen reizigers verwelkomd. Sinds het opheffen van de reisbeperkingen die tijdens de coronapandemie golden groeide het internationale vliegverkeer weer hard. Zo reisden vorige maand dubbel zoveel mensen via Schiphol dan in juli 2021, toen nog veel coronabeperkingen van kracht waren.

Ⓒ ANP/HH