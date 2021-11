Turkse lira verder omlaag na renteverlaging

De centrale bank verlaagde de rente van 16 naar 15 procent, terwijl de inflatie vorige maand juist steeg naar bijna 20 procent. De lira daalde na de renteverlaging ruim 3 procent tot bijna 11 lira per dollar. Vijf jaar geleden was een dollar nog zo'n 3 lira waard.

Valuta-expert Ima Sammani van Monex Europe schrijft de voortgaande val van de lira niet zozeer toe aan de rentestap. Deze werd namelijk al voorzien, omdat Erdogan hier openlijk op hintte. Zij wijst erop dat de Turkse Centrale Bank de mogelijkheid uitdrukkelijk open houdt om de rente in december verder te verlagen. „11 lira per dollar is slechts een nieuwe uitspraak van Erdogan over de inflatie verwijderd.”

Onorthodox

Erdogan zet met zijn onorthodoxe economische opvattingen de centrale bank al langer onder druk, al zegt hij dat de centrale bank onafhankelijk is. Desondanks ontsloeg hij de afgelopen jaren al verschillende beleidsmakers van de bank als ze de rente verhoogden of als ze er niet in slaagden om de inflatie onder controle te krijgen.

Erdogan gelooft al lang dat hoge rentetarieven inflatie veroorzaken. Hij meent dat bedrijven de hoge rente die ze moeten betalen zullen doorberekenen naar hun klanten wat de geldontwaarding aanwakkert. Zijn afkeer van hogere leenkosten wordt ook in verband gebracht met islamitische voorschriften over rente.

Kwetsbaar

Sammani geeft aan dat het lastig te voorspellen is wanneer de lira het dieptepunt heeft bereikt. „Daarvoor is het nodig dat de centrale bank de politieke druk weerstaat de rente te verlagen en hiermee wacht totdat de terugval van de inflatie hiertoe aanleiding geeft. Of dat de centrale bank met kleinere en minder frequente rentestappen komt en hier heel duidelijk over communiceert. Tot dusverre heeft de centrale bank echter niet gehint op een exitstrategie, waardoor de lira kwetsbaar blijft voor speculaties op een verdere koersdaling.”