Laagterecord Turkse lira na aanvaring met Frankrijk

De vrees dat de harde opstelling van Erdogan naar Frankrijk toe de economie in eigen land kan schaden, zorgde voor verdere druk op de lira. Erdogan gaf aan vraagtekens te zetten bij de geestelijke gezondheid van Macron vanwege zijn voorgenomen harde aanpak van moslimterrorisme na de aanslag op een Franse leraar.

Rusland

Daarnaast heeft Amerika gedreigd om Turkije mogelijk economisch te gaan straffen mede nadat Erdogan recent militair materieel uit Rusland heeft besteld. De waarde van de lira zakte maandag in reactie nog eens 1% tegenover de Amerikaanse munt. Voor elke dollar krijgt de koper op de officiële wisselmarkt nu 8,08 lira. Ook in vergelijking met de euro moet de Turkse munt steeds meer terrein prijsgeven. Eén euro is momenteel 9,55 lira waard, eveneens een dieptepunt.

Ook de aandelenbeurs van Istanbul had maandag last van de botsing van Erdogan met Frankrijk en de bekoelde relatie met Amerika. De index met de 100 grootste Turkse bedrijven moet bijna 3% terrein prijsgeven.

Tijdelijke opleving

Eind vorig maand veerde de Turkse munt nog flink op na een onverwachtse renteverhoging door de Turkse centrale bank. Met deze stap wilde de centrale bank in Ankara de door de torenhoge inflatie gehavende economie stabiliseren. De hoop dat de centrale bank nog verder in actie zou komen is vooralsnog niet uitgekomen.

Martijn Weller, handelaar bij Monex, benadrukt dat de Turkse munt het steeds moeilijker heeft gekregen in de voorbije weken. Het opgelaaide conflict met Griekenland speelde daar volgens hem ook een rol bij. Hij wijst er opdat buitenlandse investeerders ook steeds meer bezig zijn om hun investeringen weg te halen uit Turkije vanwege de grote risico’s. „Het is lastig te voorspellen of de Turkse munt nog verder zal verzwakken. Dat zal mede afhangen van de verkiezingsuitslag in Amerika.”