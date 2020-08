Volksbank: miljoenen opzij en financieel directeur weg

Veuger werd in maart 2020 officieel benoemd tot chief financial officer (cfo) bij De Volksbank. Hij moet nu echter al vertrekken omdat er ’een dynamiek tussen de directieleden bestaat die onvoldoende basis vormt voor een constructieve samenwerking’, aldus de raad van commissarissen. De Volksbank benadrukt dat er ’geen financiële en of risicobeheersingsaspecten’ in het ontslag meespelen.

Het voortijdige vertrek van Veuger bij het moederbedrijf van SNS, ASN Bank, BLG Wonen en RegioBank valt samen met het vertrek van ceo Maurice Oostendorp. De topman zit zijn tweede termijn niet uit en wordt zaterdag opgevolgd door Maurice Gribnau. De raad van commissarissen stelt op dit moment de toekomstige structuur en invulling van de directie te onderzoeken, waarbij de nieuwe strategie 2021-2025 centraal staat.

Winstdaling

De Volksbank vulde in de eerste zes maanden van dit jaar de stroppenpot met 45 miljoen euro aan. Hierdoor kwam de halfjaarwinst 31 procent lager uit dan een jaar eerder, op 106 miljoen euro. De baten dikten iets aan, tot 480 miljoen euro. Dat kwam onder meer door hogere provisie-inkomsten. De Volksbank heeft naar eigen zeggen een onverminderd sterke kapitaalpositie.

Vertrekkend topman Oostendorp stelt dat de impact van de coronacrisis op de baten en de operationele lasten in de eerste helft van het jaar beperkt was. Uit voorzorg is de forse voorziening getroffen, vooral vanwege de hypotheekportefeuille, waarbij rekening wordt gehouden met pessimistischer economische scenario’s.