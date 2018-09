Eurocommissaris: zorgen over Google’s deals met telefoonmakers

„We moeten zorgen dat grote bedrijven niet proberen om innovatie tegen te houden om zichzelf te beschermen”, zei ze doelend op onder meer internetbedrijf Google.

Dat zei ze maandag bij de European Consumer and Competition Day in Amsterdam. Toezichthouder ACM (Autoriteit Consument & Markt) ontving met het ministerie van Economische Zaken andere toezichthouders, overheden en internationale bedrijven in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie.

Google installeert in samenwerking met telefoonmakers en providers al standaard apps op miljoenen Europese smartphones, zoals browser Chrome, een zoek-app, Google Maps en sociaal netwerk Google Plus. Vaak kunnen gebruikers de apps ook niet verwijderen.

Eerder leidde dergelijk handelen bij Microsoft (internet explorer als standaard browser voor Windows-besturingsystemen) tot optreden en een megaboete van Vestagers voorganger Neelie Kroes.

Afsnijden

„We maken ons zorgen dat Google door het installeren van een groep Google-apps de weg afsnijdt voor andere app-makers om gebruikers te bereiken”, zei Vestager in haar speech voor ruim 300 aanwezigen in het Europagebouw bij het Scheepvaartmuseum.

Ook een ander reusachtig techbedrijf kreeg wat kritiek van de Deense eurocommissaris. Amazon spreekt met uitgevers van e-books af dat ze bij aanbiedingen via andere verkopers minstens zo’n goede deal moeten geven bij Amazon. „Dat kan innovatieve andere e-bookverkopers ontmoedigen om de concurrentiestrijd met Amazon aan te gaan.”