Minder bedrijven geraakt door coronacrisis

Dat blijkt uit de maandelijkse Corona Monitor van Evofenedex, de ondernemersvereniging voor handel en logistiek. Het omzetverlies is in juli met 28% nog altijd aanzienlijk, maar wel iets minder dan de 30% van vorige maand.

Directeur Bart Jan Koopman van Evofenedex waarschuwt ondanks de positieve trend voor optimisme. Bijna een derde van de bedrijven verwacht dan ook last te houden van de gevolgen van de corona-uitbraak. In juni was dat nog een kwart.

Faillissementen

„De klap van faillissementen en werkloosheid moet nog komen en ook het vertrouwen is nog zeer broos”, legt Koopman uit. „Het stimuleren van herstel is echt nodig voor de Nederlandse en de Europese economie. Het nieuwe EU-herstelfonds kan daarbij helpen.”

Het is niet alleen kommer en kwel bij ondernemers. Een op de tien profiteert zelfs van de crisis, aldus de Corona Monitor. Zij zien tot nu toe een gemiddelde omzetstijging van 22% en verwachten dat die over het hele jaar op 15% uitkomt.