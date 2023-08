Woke voor bedrijven in de VS een mijnenveld

In Amerika woedt een hevige cultuuroorlog. Bedrijven die wedijveren om zo divers en inclusief mogelijk te zijn, zien hun inspanningen opeens bestraft door boycots. Go woke, go broke, is het motto van boze consumenten tegen vermeend doorgeslagen beleid. Deze zomer, tijdens Pride-maand, liepen de emoties hoog op. Hoe manoeuvreren Nederlandse ondernemingen in dit Amerikaanse mijnenveld?

Biermerk Bud Light niet meer welkom in de Amerikaanse staat Idaho, zegt dit ’verkeersbord’. Ⓒ Getty Images