Brexit biedt juist voordelen

Links of rechtsom, het hele Brexit fenomeen heeft een impact op financiële waarden en is dus iets om in de gaten te houden als belegger.

Referendum

Na lang gesteggel heeft de Britse regering dan toch besloten om een referendum te houden over de vraag of Engeland uit de EU moet stappen. Het referendum zal op 23 juni gaan plaatsvinden, maar zelfs dit is niet helemaal zeker.

Door het wat aparte Britse regels omtrent referenda is er deze week een beslissing gevallen die wat beroering heeft veroorzaakt bij het pro Brexit kamp.

Het is namelijk zo dat er door een soort kiescommissie twee organisaties worden aangewezen (eentje voor pro Brexit en de ander voor de anti Brexit) die de campagne mogen leiden.

Dit betekent dat zij een ander maximum aan campagnebudget krijgen opgelegd, namelijk GBP 7 miljoen in plaats van GBP 700.000. Verder krijgen de twee verkozen organisaties elk de gratis mogelijkheid om één folder naar ieder huishouden te sturen met hun standpunten, mogen zij gebruik maken van bepaalde publieke ruimtes, krijgen zij TV zendtijd en tot GBP 600.000 aan kosten vergoed voor het leiden van de campagne.

Uitstel?

Het anti-Brexitkamp heeft maar één organisatie, dus die werd dan ook verkozen om de anti campagne te leiden met bovengenoemde voordelen.

Het pro-Brexit kamp bestond echter uit twee grote organisaties met aan de ene kant het door UKIP geleidde Leave.EU/ Grassroots Out en aan de andere kant het door Boris Johnson en Michael Gove geleidde Vote Leave.

Ondanks de grotere support van de kiezer (of juist daarom…), kreeg Leave.EU/Grassroots Out niet de nominatie. Het feit dat de Leave EU organisatie geleid wordt door leden van de regerende conservatieve partij zal ook niet nadelig zijn geweest voor het Leave EU-kamp in dezen.

Een fervente supporter en sponsor van UKIP was echter furieus en heeft met juridische stappen gedreigd. Dit zou het referendum tot oktober kunnen vertragen.

Het lijkt er vandaag op dat Nigel Farage van UKIP de vrede binnen het pro Brexit kamp heeft weten te herstellen, maar de kans op een uitstel van het referendum is nog steeds aanwezig.

To leave, or not to leave

In de beslissing voor een eventuele Brexit spelen drie grote items de hoofdrol: 1) immigratie, 2) economie, en 3) politieke autonomie. Op punt 1 en 3 kunnen we kort over zijn: een Brexit zou Engeland meer zeggenschap geven over haar immigratiebeleid en meer politieke autonomie (terughalen van soevereiniteit).

Het is punt 2, de economische impact waar het verhaal echt moeilijk wordt. Als er alleen op korte termijn gefocust wordt, dan is een Brexit nadelig. Handelscontracten en andere verdragen zullen moeten worden gewijzigd dan wel opnieuw opgezet worden en zo verder.

Een dergelijke transitieperiode brengt dus onzekerheden met zich mee en dat is iets waar financiële markten niet van houden. Het zal de handel en dus de economie op korte termijn verstoren.

Lange termijn positief

Op lange termijn is het echter de vraag of een Brexit negatief is voor het Verenigd Koninkrijk. Als het land hierdoor een vrijer economisch beleid kan gaan voeren en de politiek dan alleen op de Britse visie zal varen in plaats van en mix met het Brusselse kan het beter uitpakken.

Hoe meer decentralistisch een land wordt geleid, hoe beter voor de economie. De vraag is dan wel of de rest van de EU de handelsbetrekkingen met het Verenigd Koninkrijk wil voortzetten of een handelsoorlog zal ontketenen als straf.

Dat laatste is ten dele aannemelijk, want andere landen en de financiële markten moeten niet het idee krijgen dat een lidstaat zomaar uit de EU kan stappen. Het probleem hier is echter dat de EU relatief meer exporteert naar het Verenigd Koninkrijk dan andersom (alleen voor Nederland en Frankrijk geldt dat niet).

Dit maakt een handelsoorlog pijnlijker voor de EU en het is maar de vraag of alle overgebleven lidstaten daarmee akkoord zullen gaan.

Britse pond als indicator

Het ziet er dus naar uit dat met name het kortetermijnbeeld van onzekerheid en transitiekosten de grote negatieve factor zijn op economisch vlak.

Op de lange termijn voorzie ik juist een positief economisch effect (mits geen handelsoorlog).

Gezien beide kampen in balans zijn in de peilingen, is de kans op een Brexit reëel en dit is ook te zien aan de koers van het Britse pond, iets waar mijn collega Gokhan Erem vrijdag over heeft geschreven.

Daarmee is het GBP een mooie Brexit-indicator, maar geen indicator voor het uiteindelijke economische effect van een Brexit. En vergeet niet dat de Britse regering ook precies kan doen wat de onze doet inzake het Oekraïne referendum: ter zijde leggen.