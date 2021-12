Tata Steel sluit voor ’groen staal’ deal met netbeheerder TenneT

’Nucleaire angst sterk overdreven’

Het kabinet heeft in het regeerakkoord ingezet op twee nieuwe kerncentrales, terwijl de kerncentrale in Borsele langer open blijft. Dat is tegen het zere been van activisten, maar de angst voor de afvalproducten en veiligheid van een moderne kerncentrale worden overdreven, vindt L.J.J Dorrestijn.