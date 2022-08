Energie opwekkende vlieger wil de lucht in

Een team van TU Delft wetenschappers heeft in samenwerking met kitedesigner Bryan van Ostheim een systeem gebouwd dat ook bij weinig wind energie kan opwekken. De kite kan 100 kW stroom produceren, genoeg om 150 huishoudens te voorzien van energie. In de komende jaren wil het bedrijf uitbreiden naar kites van 200, 300 en 500 kW.

Voor de marktintroductie is Kitepower een pan-Europese crowdfunding gestart. Inmiddels zijn er 337 investeerders ingestapt en is ruim €400.000 opgehaald van de benodigde €700.000.

Wubbo Ockels

De kites zijn middels een kabel verbonden aan een grondstation waarin een lier is bevestigd. Door de vlieger de juiste bewegingen te laten maken drijft deze de spoel op de grond aan waardoor elektriciteit opgewekt wordt. Het idee om met vliegers energie op te wekken is afkomstig van wijlen astronaut Wubbo Ockels. Hij begon zijn onderzoek in 1993. De potentie was al snel duidelijk, maar het verwezenlijken bleek lastiger dan gedacht. Pas in 2007 was de eerste werkende kite (20kw) een feit.