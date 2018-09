'Risico's Kiadis Pharma afgenomen'

Volgens analisten Jan De Kerpel en Michaël Vlemmix blijkt uit de jaarrekening dat Kiadis over voldoende contante middelen beschikt om de zaken tot ver in 2017 draaiende te houden. Mogelijk is er tegen die tijd al zicht op een marktintroductie van ATIR101 in de Europese Unie en Canada.

KBC concludeert dat de investeringsrisico's rond Kiadis zijn afgenomen. De bank handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 16 euro.