’Maaltijdbezorger Deliveroo snelt binnenkort naar beurs toe’

Er wordt reikhalzend naar de beursgang van Deliveroo uitgekeken, omdat het om een van de grootste Britse beursgangen in jaren lijkt te gaan. Deliveroo is in meerdere landen actief, waaronder ook in Nederland. Het bedrijf wordt naar verwachting meteen een van de meest waardevolle technologiebedrijven van Groot-Brittannië, met een mogelijke marktwaarde van 7,5 miljard pond. Dat is omgerekend ongeveer 8,6 miljard euro.

Het nieuws, wat het bedrijf zelf overigens niet wil bevestigen, komt slechts enkele weken nadat Deliveroo nog eens 180 miljoen dollar heeft opgehaald bij investeerders. Deliveroo benadrukte daarbij te blijven investeren in groei en vernieuwing. Zo wil het in 2013 opgerichte bedrijf verder uitbreiden met het bezorgen van boodschappen. In het Verenigd Koninkrijk begon Deliveroo vorig jaar met een boodschappenservice en die is sindsdien hard gegroeid.

De concurrentie tussen maaltijdbezorgers is erg sterk. Deliveroo onderscheidt zich van andere spelers in de branche doordat de onderneming het Amerikaanse webwinkelconcern Amazon aan zich heeft weten te binden. Die nam vorig jaar een groot minderheidsbelang in het bedrijf.