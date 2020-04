AEX flink hoger richting paasweekend

Rond 10.00 uur stond de AEX-index 1,5% hoger op 508,1 punten. De AMX steeg 2,6% naar 698,5 punten. De koersenborden in Londen (+2,3%), Parijs (+1,7%) en Frankfurt (+2%) kleurden eveneens groen.

Elders lieten de aandelenbeurzen ook een overwegend opgewekt beeld zien. De Amerikaanse beurzen sloten woensdagavond 2,6% tot 3,4% hoger. Wall Street opent vanmiddag naar verwachting 0,8% tot 1,3% in de plus. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,04% lager.

De Europese beurzen zijn trouwens op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag gesloten. Wall Street is vrijdag ook dicht, maar is aanstaande maandag wel open. In Japan, China en Zuid-Korea zijn de financiële markten vrijdag en maandag open.

De aandacht van beleggers gaat vandaag vooral uit naar de oliemarkt. Algerije bevestigde dat wordt gesproken wordt over een forse verlaging van de productie door oliekartel OPEC en andere olieproducenten. De hoop op een wapenstilstand in de prijzenoorlog tussen Saoedi-Arabië en Rusland zorgde woensdag al voor een flinke opleving van de olieprijzen.

De ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep) hervatten vandaag per video de onderhandelingen over een Europees steunpakket van in totaal €540 miljard. Woensdag wist de Eurogroep nog geen akkoord te sluiten.

In de AEX was Just Eat Takeaway (+10,2%) de absolute smaakmaker. Het maaltijdenbestelconcern lijkt te profiteren van de coronacrisis. Het moederbedrijf achter onder meer Thuisbezorgd.nl zag in het eerste kwartaal dit jaar het aantal orders met de helft oplopen.

De financiële waarden waren eveneens gewild. ASR mocht 5,5% bijschrijven. ABN Amro (+4,3%), Aegon (+4,9%) en ING (+4,2%) werden ook flink hoger verhandeld. Uitzender Randstad klom 4,7%.

Zorgtechologieconcern Philips (+4,5%) gaat tot het einde van het jaar 43.000 beademingsapparaten leveren aan het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid. In totaal is de deal omgerekend ruim €595 miljoen waard.

Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell kreeg er 2% bij. Het staatsinvesteringsfonds van Saoedi-Arabië zou aandelen van Europese energiegiganten als Shell hebben gekocht.

Supermarktconcern Ahold Delhaize (-1,6%) was de grootste daler bij de hoofdfondsen. Chipmachinefabrikant ASML daalde 0,4%.

Bekijk ook: Record aan geld vlucht uit Europese trackers

In de AMX schoot bodemonderzoeker Fugro 9,4% omhoog. Vastgoedfonds Eurocommercial Properties (+8,6%) en sportschoolketen Basic-Fit (+8,2%) zaten eveneens flink in de lift.

Luchtvaartconcern Air France-KLM (+2,9%) zag het aantal passagiers in maart met 56,6% dalen. De Franse regering verwacht dat Air France ’enorme staatssteun’ nodig heeft. De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire liet weten dat zo’n fors steunpakket er komt.

Het lokaal genoteerde Stern (+7,1%) verwacht in het eerste kwartaal van dit jaar een meevaller in de boeken te kunnen zetten. De resultaten van verzekeraar Bovemij, waar het autobedrijf een belang van ruim 5% in heeft, vielen hoger uit.

Kiadis Pharma (+40,5%) heeft een zogeheten IND-aanvraag voor nieuwe medicijnen ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder FDA. Het gaat om het celtherapieproduct K-NK002 dat tegen bepaalde vormen van leukemie moet helpen. Kiadis Pharma is van plan een zogenoemde fase 1/2 studie te starten met transplantatiecentra in de Verenigde Staten.

Fastned won 12,2%. De uitbater van snelllaadstations heeft naar eigen zeggen zijn sterkste kwartaal ooit achter de rug.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.