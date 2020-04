Prachtige beursweek krijgt fraai slot

De AEX sloot 1,5% hoger op 508 punten. Daarmee komt de weekwinst - morgen is de beurs vanwege Goede Vrijdag gesloten - op bijna 8%. De AMX steeg op de laatste beursdag van deze week met 1,6% naar 691,8 punten.

De overige Europese beurzen wonnen ook fors terrein. De Britse FTSE 100 en de Duitse DAX klommen 2,4% respectievelijk 1,7%. De Franse CAC 40 steeg 0,7%.

Op de Amerikaanse beurzen bleef de stemming eveneens goed. Bij sluiting van de Europese beurzen stond de Dow Jones-index 1,7% hoger. De Nasdaq-index bleef achter met een bescheiden plus van 0,1%.

De voortgaande opmars van de wereldwijde aandelenmarkten is deels te danken aan de aankondiging van een nieuw steunpakket van $2,3 biljoen door de Amerikaanse centrale bank. „Dit is van groot belang. De Fed geeft daarmee aan alles te doen wat nodig is om deze crisis te bestrijden”, meldt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan.

Dat beleggers zich niet erg druk maakten om het bericht dat 6,6 miljoen Amerikanen in de afgelopen week een WW-uitkering hebben aangevraagd, kan Juvyns wel begrijpen. „ De werkloosheid schiet omhoog, maar de grootste zorg is dat de consumptie flink gaat afnemen. Doordat de overheid de uitkeringen heeft verhoogd, blijft de koopkracht redelijk op peil.”

Juvyns ziet na de recente rally geen reden positiever te worden over aandelen. „Er zijn signalen dat de lockdowns effect hebben. Steeds meer regeringsleiders spreken van een exitstrategie. Dit vergroot de kans dat de economische schok weliswaar heftig zal zijn, maar kort in de tijd. Voorlopig is de piek in het aantal besmettingen echter nog niet bereikt en kan het nog een tijd duren voordat de economie weer goed gaat draaien.”

Analist Jos Versteeg van InsingerGilissen is ook voorzichtig. „We zijn nog altijd neutraal op aandelen. Weliswaar zien we verbeteringen in het aantal nieuwe besmettingen, maar de waarderingen zijn al hard opgelopen. De vraag is ook hoe stevig het economisch herstel zal zijn als de lockdowns worden opgeheven. De huidige situatie lijkt erger dan tijdens de financiële crisis van 2008. Gelukkig staan bedrijven er over het algemeen financieel beter voor dan destijds, maar velen krijgen te maken met een forse verslechtering van de resultaten.”

Versteeg wijst er bovendien op dat herstelbewegingen bijna nooit in een rechte lijn omhoog lopen, zoals in de afgelopen vier weken wel het geval was. „In dit soort periodes volgt gewoonlijk nog een test van de bodem.”

Handelaar Chris Jongbloed van Saxobank ziet wel reden tot optimisme. „Oostenrijk start het normale leven weer op. In Italië, Spanje en Duitsland gaat het ook iets beter. Het lijkt erop dat er na enkele hele slechte economische maanden herstel volgt in de tweede jaarhelft. Voorwaarde is wel dat de lockdowns binnenkort worden teruggedraaid.”

Jongbloed vertrouwt er ook op dat de belangrijkste olieproducerende landen vandaag een akkoord bereiken over een productiebeperking. „Saoedi-Arabië kan niet met de huidige lage olieprijzen leven, want zijn begroting is afgestemd op een veel hogere prijs. Ook andere landen, zoals de VS en Rusland, zijn sterk gebaat bij een veel hogere olieprijs. Bij een stevige productiebeperking, en dan denk ik aan meer dan 10 miljoen vaten per dag, kan de olieprijs snel tot $40 herstellen.”

Versteeg is minder optimistisch. „Er kan best een deal komen, maar ik denk dat die 10 miljoen vaten niet gaat lukken. Saoedi-Arabië en Rusland moeten dan wel heel veel inleveren. Wat ook meespeelt is dat de landen van de G20 morgen overleggen en sommigen zitten helemaal niet te wachten op een hogere olieprijs.”

De ministers van Financiën van de eurozone hebben per video de onderhandelingen hervat over een Europees steunpakket van in totaal €540 miljard. Woensdag wist de Eurogroep nog geen akkoord te sluiten.

In de AEX was Just Eat Takeaway met een winst van 13,7% de absolute smaakmaker. Het maaltijdenbestelconcern lijkt te profiteren van de coronacrisis. Het moederbedrijf achter onder meer Thuisbezorgd.nl zag in het eerste kwartaal het aantal orders met de helft oplopen.

Verzekeraar ASR klom 5,4%, gesteund door een koopadvies van Credit Suisse.

Zorgtechologieconcern Philips (+3,7%) gaat 43.000 beademingsapparaten leveren aan het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid. In totaal is de deal omgerekend ruim €595 miljoen waard.

Royal Dutch Shell kreeg er 1,1% bij, gesteund door de stijging van de olieprijzen met ongeveer 4%. ABN Amro haalde de zwaargewicht in de AEX juist van de kooplijst. Het staatsinvesteringsfonds van Saoedi-Arabië zou aandelen van Europese energiegiganten als Shell hebben gekocht.

Chipmachinefabrikant ASML eindigde met een min van 0,9% onderaan.

De toeleverancier aan de chipsector ASMI sloot 0,3% lager, na door Kepler Cheuvreux op de kooplijst te zijn geplaatst.

In de AMX eindigden de vastgoedfondsen NSI en Eurocommercial Properties met winsten van 7,5% en 6,4% bovenaan.

Air France KLM verloor 0,3%, na het bericht dat het aantal passagiers in maart met 56,6% is gedaald. De Franse regering verwacht dat Air France ’enorme staatssteun’ nodig heeft.

Het lokaal genoteerde Kiadis Pharma schoot 35,7% omhoog. Het biotechnologiebedrijf heeft een zogeheten IND-aanvraag voor nieuwe medicijnen ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder FDA. Het gaat om het celtherapieproduct K-NK002 dat tegen bepaalde vormen van leukemie moet helpen.

Stern (+7,3%) verwacht in het eerste kwartaal van dit jaar een meevaller in de boeken te kunnen zetten. De resultaten van verzekeraar Bovemij, waar het autobedrijf een belang van ruim 5% in heeft, vielen hoger uit.

Fastned won 6,6%. De uitbater van snellaadstations heeft naar eigen zeggen zijn sterkste kwartaal ooit achter de rug.

