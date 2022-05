Belastingdienst reageert al op aanslagen, maar over box 3 nog niet

Amsterdam - De Belastingdienst is eind april, eerder dan in andere jaren, al begonnen met het versturen van berichten naar mensen die voor 1 april aangifte hebben gedaan. Maar wie vermogen heeft opgegeven in box 3, krijgt pas vanaf augustus bericht. De fiscus houdt rekening met het arrest van de Hoge Raad over de spaartaks en neemt dat dan in de beoordeling van de aangifte mee.