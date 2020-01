Rechtbank woest op niet verschijnen rechter

„Dit is echt, echt geen passend gedrag van de raadsman”, foetert de rechtbankvoorzitter, als blijkt dat de verdachte in z’n eentje naar de zitting is gekomen. „We gaan kijken wat voor actie er nog volgt vanuit de rechtbank voor uw advocaat”, citeert de aanwezige verslaggever van BN DeStem de op wraak zinnende rechter.

De zaak dient afgelopen week, maar krijgt eind deze week nog een staartje. Inmiddels heeft de weggebleven advocaat, Moritz Schönfeld van DNA Advocaten in Breda, een uitnodiging gekregen om op het matje te komen bij de deken van advocaten. Hij maakt zich daar naar eigen zeggen geen zorgen over: „Ik kan dit goed uitleggen.”

"Afgebekt als zeurend kind"

Naast zijn advocatenbestaan is Schönfeld al vijftien jaar rechter-plaatsvervanger in Rotterdam. Begrijpt hij de woede bij zijn collega-rechters? „Ik begrijp dat ze niet blij waren. Maar ik heb ruim van te voren gemotiveerd uitgelegd waarom ik er niet bij kon zijn. Bovendien heb ik geprobeerd om telefonisch tot een oplossing te komen. Toen werd ik niet te woord gestaan en kreeg vervolgens een mailtje waarin ik als een zeurend kind dat om snoep vraagt werd afgebekt. Zelf had ik als rechter anders gereageerd. Natuurlijk moet je kritisch zijn, want ook onder advocaten zitten er nou eenmaal querulanten. Maar het zou prettig zijn als rechtbanken wat meer begrip hebben voor advocaten met meer dan één cliënt”

Kwalijk

Schönfeld had op de zittingsdag een getuigenverhoor van een in hechtenis verkerende verdachte in Almelo, op hetzelfde tijdstip. „Ik kan mijzelf niet doormidden hakken. Maar ik vind eigenlijk véél kwalijker dat de rechter in Breda mijn cliënt heeft geprobeerd over te halen om de zitting door te laten gaan, zonder mijn aanwezigheid. Ik overweeg daarover een klacht in te dienen tegen de rechtbank”, reageert hij.