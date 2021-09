De Volksbank lijft taxatiebureau Fitrex in

Premium Geld

Onderzoek: grootste kloof arme en rijke wijken in Den Haag

De kloof tussen arm en rijk is in de grote steden sinds 2009 niet of nauwelijks geslonken. In Amsterdam is een huis in de deftige Apollobuurt nog steeds vier keer zo duur als een woning in de Bijlmer. In Den Haag is het verschil zelfs een fractie groter, blijkt uit onderzoek. Ook Amersfoort, Almere ...